Pallanuoto per i disabili, Palermo tra le città capofila: i Delfini Blu volano a Piacenza 

Palermo è fra le città capofila della pallanuoto per disabili. Il prossimo 18 marzo la formazione dei Delfini Blu Asd di Palermo parteciperà a Piacenza, insieme ad altre quattro squadre, a “Pallanuoto per tutti”, primo torneo nazionale di pallanuoto per squadre composte da giocatori disabili e normodotati.

La formazione palermitana che parteciperà a questo primo significativo evento, composta da sette ragazzi autistici e cinque normodotati, sarà presentata mercoledì prossimo 14 marzo alle 16 nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, alla presenza dei vertici dell’Assemblea regionale siciliana che patrocina l’esordio della compagine palermitana. Parteciperanno i dirigenti e gli atleti dei Delfini Blu Asd, i dirigenti del Coni e di altre società pallanuotistiche e l’Associazione ParlAutismo.