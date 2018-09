Torneo di calcio a 5, i “principi” del foro palermitano tentano il bis in Toscana

I “principi” del foro di Palermo volano in Toscana per tentare l’impresa e conquistare per la seconda volta consecutiva il primo posto nel torneo di calcio a 5 riservato agli avvocati. La Jus avvocati Palermo si prepara per la competizione che si svolgerà a Marina di Massa dal 6 al 9 novembre, dopo la finale vinta lo scorso anno ai rigori contro la Corte di Appello Aquila (finalisti per 4 anni di fila).

Fanno parte della squadra Fabrizio Giustolisi, Marcello Cugliandro, Maurizio Alleri, Piero Aiello, Federico Lentini, Domenico Mira, Alberto Spedale, Francesco Lombardo e Daniele Pirrello. Ha dovuto lasciare a pochi giorni dalla partenza l’avvocato Gianluca Bonafè, alle prese con una sospetta frattura del menisco rimediata durante una delle ultime partite d’allenamento.