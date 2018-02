Calcio giovanile, successo per la quarta coppa di carnevale di Cinisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con lo svolgimento delle finali è terminata la quarta Coppa Carnevale Città di Cinisi - 9° Memorial Aldo Favazza, manifestazione di calcio giovanile autorizzata Figc organizzata in collaborazione fra l'Acd Città di Cinisi e l'Asd Renzo Lo Piccolo Terrasini, ed inserita nel cartellone dei festeggiamenti dello splendido Carnevale della cittadina rivierasca palermitana. Nonostante il tempo incerto i ragazzi scesi in campo, hanno disputato al meglio l'epilogo del torneo iniziato mercoledì scorso e finito oggi al campo sportivo di Cinisi ed al centro sportivo "Gazzara Club" di Terrasini, che ha visto coinvolto quasi 100 formazioni e circa 1.000 atleti provenienti dalle province di Palermo e Trapani.

La kermesse sportiva dedicata ad Aldo Favazza, ragazzo terrasinese prematuramente scomparso, ha visto successivamente tutte le squadre finaliste premiate sul palco montato nella Piazza Vittorio Emanuele Orlando di Cinisi in occasione del lunedì di carnevale. Incerto l'andamento delle finali, tranne quella pulcini 2008 che ha visto la Renzo Lo Piccolo Terrasini vincere nei tempi regolamentari, mentre per stabilire le squadre vincitrice delle categorie 2006, 2007 e 2009 si è dovuto ricorrere ai calci di rigore, la classe 2010 invece non ha visto vincitori e per questo motivo tutti gli atleti sono stati premiati con una medaglia.

Si ringraziano gli staff delle società Acd Città di Cinisi e dell'Asd Renzo Lo Piccolo Terrasini per la fattiva collaborazione nella riuscita del torneo e i direttori di gara dell'Associazione Siciliana Arbitri per l'ottima gestione degli incontri dell'intera manifestazione. Al termine delle gare questa è la classifica finale: lunedì 12 febbraio al campo comunale di Cinisi esordienti 2006 semifinali 1^ Renzo Lo Piccolo Terrasini - 2^ Città di Carini - 3^ Boeo Marsala al Gazzara Club di Terrasini pulcini 2007 semifinali 1^ Adelkam - 2^ Renzo Lo Piccolo Terrasini - 3^ ex aequo Aurora Mazara e Boeo Marsala pulcini 2008 semifinali 1^ Renzo Lo Piccolo Terrasini - 2^ Tieffe Club - 3^ Villabate - 4^ Città di Cinisi primi calci 2009 semifinali 1^ Villabate - 2^ Libertas Borgetto - 3^ Atletico Strasatti - 4^ Città di Carini

