Tornano le gare per la Rugby Palermo

In una bella e tiepida giornata di sole, la nostra under 18 vince a Catania contro L’Amatori CT per 0-21 grazie alle mete di Famiano,Molina e Bianchi e alle trasformazione andate a segno di Di Petrillo.... L'Under 14 era invece impegnata sempre a Catania in un triangolare con il Cus Catania e il Misterbianco.

Ecco i risultati: Cus CT -Rugby Palermo 17-10 , per il Rugby palermo le mete sono state due entrambe di Galvano che non sono state trasformate

Rugby Palermo - Misterbianco 38-5

Mete: Bruno Trasformata da Maganuco; Basile trasformata da Maganuco; Gioè non trasformata; Galvano trasformata Maganuco; Pampalone trasformata Maganuco; Di Mitri trasformata Maganuco.

La formazione U 18 1 Ricciardello (1L) 2 Buscemi (1L) 3 Molina (1L) 4 Carletta (1L) 5 Privitera 6 Bruno (1L) 7 Famiano (1L) 8 Ferrigno (VK) 9 Turki 10 DI Petrillo 11 Librizzi 12 Palumbo (K) 13 Salvia 14 Falzone 15 Di Caro

A disposizione Marinelli Falzone S (1L) Perna Ciriminna Bianchi D'amato Basile Andrea Galvano Gabriel

