Tornano le gare delle giovanili di rugby alla Fincantieri

Domenica 27 Gennaio presso l'impianto della Fincantieri si disputeranno le gare di Rugby che vedranno in campo le nostre rappresentative della XV R.S.O. Under 16 e Under 18, impegnate entrambe contro la CLC Messina. La gara dell'Under 16 avrà inizio alle ore13.00 e a seguire di disputerà quella dell' Under 18. A seguire ci sarà l'immancabile terzo tempo a cura della squadra ospitante. L'INGRESSO E' GRATUITO, ampio parcheggio.

