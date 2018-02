Tiro con l’arco paralimpico, campionati italiani a Palermo: Alex Zanardi testimonial

Partecipando questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del 31esimo campionato italiano indoor Para-Archery - in programma domani e domenica al PalaOreto - il sindaco, Leoluca Orlando ha dichiarato che si tratta di "una splendida manifestazione che unisce passione ed impegno sportivo, passione civile ed impegno sociale. Una manifestazione di altissimo livello nazionale che è il frutto di una importante collaborazione e sinergia fra diversi enti ed istituzioni e che ci auguriamo sia di buon auspicio per tutti quegli atleti che rappresenteranno il nostro paese ai campionati europei".

Il campionato è organizzato dalla Dyamond Archery, in collaborazione con la Fitarco, Federazione Tiro con l’Arco, il Comune di Palermo, ed il Comitato Italiano Paralimpico, con il patrocinio del Coni, dell'Inail, dell'Amap, l’associazione medico sportiva Fmsi e dell'unione italiana ciechi e ipovedenti. Testimonial del campionato Italiano sono stati nominati due grandi figure del movimento paralimpico: Annalisa Minetti e Alex Zanardi.

Come anche nelle passate edizioni siciliane del campionato, il comitato organizzatore locale ha dedicato il campionato ad una figura emblematica della lotta alla mafia. Quest’anno l’edizione è stata dedicata all'imprenditore Libero Grassi, nel corso della cerimonia inaugurale - questa sera alle 20.30 al San Paolo Palace - sarà proiettato un docu-film video a lui dedicato dal titolo “Libero di Essere”, realizzato dagli studenti dell’Istituto di Palermo Duca Abruzzi Libero Grassi.

Al campionato parteciperanno circa 100 atleti ed altrettanti tecnici e accompagnatori, provenienti da tutte le regioni italiane, che ambiscono a conquistare un posto nella squadra che rappresenterà l'Italia all’Europeo che si terrà ad agosto 2018 in Repubblica Ceca. L'evento sarà trasmesso interamente in diretta Streaming e in differita da Raisport 1.