Tindari Rally, secondo posto assoluto per la coppia Pollara-Siragusano

Secondo posto assoluto per la coppia Pollara-Siragusano al Tindari Rally. In attesa dell’ultimo appuntamento del campionato italiano rally junior, Marco Pollara si è concesso una parentesi a quattro ruote motrici, con la partecipazione in Sicilia al Rally di Tindari, a bordo della Skoda R5 della MS Munaretto.

L'undicesima edizione del Tindari Rally, svoltasi a Messina tra sabato 16 e domenica 17, è stata caratterizzata da meteo incerto, ma nonostante il maltempo il giovane prizzese Marco Pollara, navigato dal fidato Rosario Siragusano, è riuscito a conquistare il secondo posto assoluto, preceduto dal cerdese Totò Riolo. Una gara molto combattuta, dove il meteo ha giocato a sfavore del giovane pilota palermitano, che si è trovato allo via della prova speciale n°4, “San Piero Patti 1” con un improvviso acquazzone, che ha giovato ai primi partenti, ma che ha penalizzato Pollara e Siragusano, che si sono trovati a percorrere sotto il diluvio la prova.

“Ancora una volta - ha commentato il pilota di CST Sport Marco Pollara - il Tindari Rally si rivela una gara veramente spigolosa. E' una gara che mi piace molto per le caratteristiche del tracciato e per il calore del pubblico, ma ogni volta abbiamo sempre un impedimento. Quest’anno ci siamo ritrovati al via con un ottimo mezzo, ma nulla abbiamo potuto contro l’acquazzone che ha diviso la classifica della gara. Inoltre, come se non bastasse, abbiamo forato una gomma negli ultimi chilometri della 'San Piero Patti 2', che ci ha fatto perdere secondi preziosi. Rimaniamo ugualmente contenti per il risultato, questa per noi era una gara test, l’appuntamento importante sarà questa settimana, perché torneremo a correre nel Campionato Italiano Rally junior, per lottare per il titolo. E' l’ultima gara e dobbiamo difendere la nostra leadership nel campionato. Ringrazio e mi complimento con il mio presidente Luca Costantino, che ha organizzato un’ottima manifestazione, la MS Munaretto per l’ottimo mezzo che mi ha messo a disposizione ed infine, ma non per ultimo il mio navigatore, Rosario Siragusano, che ha dato il massimo nella gara di casa. Ora ci concentriamo sulla terra, il Tuscan Rewind ci aspetta e sarà lì che daremo il massimo".

Sulla prova Morieri in particolare, Marco Pollara ha dimostrato di avere un ottimo passo, aggiudicandosi il secondo passaggio e accusando meno di due secondi negli altri due passaggi. Anche nelle altre prove il prizzese Pollara ha dimostrato di avere un passo gara da primi tre dell’assoluta. Adesso, occhi puntati sulla gara terraiola che si disputerà in Toscana questo weekend, in provincia di Siena, dove Marco Pollara punta a conquistare il titolo di Campione Italiano Rally Junior e l’importante premio messo in palio per la prossima stagione.

