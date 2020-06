"Rimborso? No, grazie": l'iniziativa degli abbonati del Palermo spopola su Facebook

Su Facebook spopola l’hashtag #iononmitiroindietro. E' questa l’essenza, più che lo slogan, della nuova campagna social con cui i tifosi del Palermo e i vari sponsor stanno comunicando di voler rinunciare ai rimborsi legati alla chiusura anticipata del campionato di Serie D.

Una nobile iniziativa a cui il popolo rosanero ha risposto in massa nelle ultime ore. Colorando di rosa e nero i social e postando sui propri account Facebook una foto del loro abbonamento con l’hashtag #iononmitiroindietro. Tante le motivazioni che hanno indotto i tifosi a rinunciare al rimborso. La passione, l’amore verso il nuovo Palermo che a breve compirà il suo primo anno di vita e la speranza che in estate società possa allestire una grande rosa che sia in grado di rinunciare un ruolo da protagonista anche in Serie C.