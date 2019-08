Tennis, il palermitano Cecchinato fuori dagli Us Open al primo turno

Si ferma al primo turno l'avventura di Marco Cecchinato agli Us Open di tennis. Il 26enne di Palermo, 66esimo al mondo, nella quarta prova stagionale del Grande Slam in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, è stato battuto dallo svizzero Henri Laaksonen, numero 119 nella classifica Atp.

Parte meglio l'elvetico, che si porta avanti di due set, conquistati al tie-break con un doppio 7-6 (7-3, 8-6). Ma poi Cecchinato tenta la rimonta e conquista il terzo 6-2 e il quarto 6-3. Nel set decisivo, però, Laaksonen ha la meglio, sempre al tie-break per 7-6 (7-2).