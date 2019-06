Tennis, trofeo Mercadante: Pow e Jones protagonisti della finale maschile

Saranno il britannico Luca Pow e il giapponese Lennon Jones i finalisti del primo Trofeo Antonino Mercadante in corso di svolgimento al Ct Palermo. La lettone Valerja Kargina e la britannica Ranah Stoiber si sfideranno invece nell’atto conclusivo di quella femminile.

In ordine cronologico il primo tennista a raggiungere la finale è stato il mancino britannico nativo di Birmingham Luca Pow, seconda testa di serie a Palermo e numero 10 delle classifiche under 14. Pow ha superato col punteggio di 61 63 l’elvetico Kilian Feldebaush garantendosi così l’ultimo atto del prestigioso torneo in corso di svolgimento al Ct Palermo. Ricordiamo che questa prova ha raccolto l’eredità dello Stagno D’Alcontres svolto per trenta edizioni a Messina.

Subito dopo è stato il turno del giapponese Lennon Jones conquistare l’ultimo atto del torneo under 14. Il talentuoso tennista nipponico che fa base per i propri allenamenti a Nizza presso l’accademia di Patrick Mouratoglou ha battuto 64 61 il francese Gabriel Debru.

La giornata a livello femminile si è aperta con la sorprendente vittoria della lettone Valerija Kargina che ha estromesso dal torneo con un duplice 64 la russa Yaroslava Bartaschevich. Per la tennista lettone prima finale tennis europe. Ancor più netta l’affermazione della minuta londinese Ranah Akua Stoiber la quale ha lasciato tre giochi all’austriaca Liel Rothesteiner.

Alle 15.30 la finale del doppio maschile, subito dopo quella femminile.

Domenica 9 giugno ultimo atto del Trofeo Antonino Mercadante, con la disputa delle finali dalle 9.30 con ingresso libero. Subito dopo la cerimonia di premiazione. Il tutto sul campo centrale.

