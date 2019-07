Via al torneo di Palermo, Federica Bilardo cerca gloria nelle qualificazioni

Sono 9 le azzurre che parteciperanno da oggi alle partite del tabellone di qualificazione dei “30^ Palermo Ladies Open”. Due Wild Card sono state assegnate alla licatese Dalila Spiteri (n. 508 del ranking) ed alla palermitana, Federica Bilardo (590), mentre le altre due sono state assegnate alle diciottenni Elisabetta Cocciaretto (666) e Federica Rossi (734).

Le 4 azzurre si aggiungono a Deborah Chiesa, Cristiana Ferrando, Anastasia Grymalska, Martina Di Giuseppe e Jessica Pieri. La testa di serie n. 1 delle qualificazioni è l’ucraina Katarina Zavatska, 19 anni, n. 133 al mondo, reduce (la scorsa settimana) dalla vittoria nell’ITF di Contrexeville in Francia. Dodici oggi i match in programma.

Cerca spazio Dalila Spiteri. “Giocare il primo WTA nella mia terra è un sogno – ha sottolineato la Spiteri che si era aggiudicata una Wild Card vincendo il Torneo ad inviti organizzato dal Comitato regionale della FIT - sarà una bella responsabilità. Darò il 100% sperando di centrare un buon risultato”.

L'ordine di gioco di sabato 20 luglio

CENTER COURT start 4:00 pm

Qualifying - C. Ferrando (ITA) vs [9] F. Stollar (HUN)

Qualifying - [1] K. Zavatska (UKR) vs G. Ce (BRA)

Qualifying - [4] T. Mrdeza (CRO) vs [WC] F. Bilardo (ITA)

Qualifying - J. Pieri (ITA) vs [11] D. Seguel (CHI)

COURT 6 start 4:00 pm

Qualifying - [WC] F. Rossi (ITA) vs [7] G. Garcia Perez (ESP)

Qualifying - D. Chiesa (ITA) vs [10] A. Hesse (FRA)

Qualifying - A. Grymalska (ITA) vs [12] K. Von Deichmann (LIE)

Qualifying - [6] M. di Giuseppe (ITA) vs [WC] D. Spiteri (ITA)

COURT 2 start 4:00 pm

Qualifying - [3] C. Perrin (SUI) vs [WC] E. Cocciaretto (ITA)

Qualifying - [2] L. Samsonova (RUS) vs N. Podoroska (ARG)

Qualifying - A. Bai (AUS) vs [8] S. Xu (CHN)

COURT 9 start 4:00 pm

Qualifying - [5] A. Bondar (HUN) vs J. Fourlis (AUS)

Intanto alle 18.30 è in programma anche il primo degli incontri quotidiani organizzato dalla libreria indipendente Modusvivendi con gli scrittori di successo. Nello spazio cultura del Village (ingresso gratuito) Gaetano Savatteri parlerà della Sicilia a partire da “Non c’è più la Sicilia di una volta” (Laterza) e “Il delitto di Kolymbetra” (Sellerio). Al termine è prevista la degustazione di vini della cantina Cusumano.

In programma, sempre oggi, alle ore 16 il Kid Day organizzato dalla Fit Sicilia e l’inaugurazione dell’area gestita dalla Soprintendenza del Mare, dagli Amici della Soprintendenza del Mare e da Palazzo Riso. In un altro gazebo saranno distribuite le riproduzioni fotografiche di alcune opere trafugate nell’ambito dell’iniziativa “Wanted Caravaggio”. Alle ore 19 aprirà i battenti anche il Sushi Bar by Sal Capone nell’area discoteca del Country.