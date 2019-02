Tennis, il Tc2 sogna in grande: "Abbiamo preso Potito Starace, puntiamo alla rimonta in A1"

Sulla scia del boom di Cecchinato qualcosa si muove nel tennis palermitano. Sono 17 le squadre presentate dal Tc2 per la nuova stagione. Occhi puntati, ovviamente, sulla serie A2, a caccia di rimonta in A1 dopo la retrocessione.

“Abbiamo Taberner, ma ci siamo assicurati un giocatore del calibro di Starace – dice il capitano, Francesco Palpacelli – un ex numero 27 delle classifiche mondiali, in grado di dare battaglia nonostante i suoi 37 anni. Speriamo possa darci una grossa mano per la rimonta, insieme ai riconfermati Carli e Campo, poi ci saranno come sempre i ragazzi del vivaio. Per quando riguarda le altre squadre – continua Palpacelli - cercheremo di migliorarci nella classifica del trofeo Fit. Abbiamo dalla nostra ottimi giovani che stanno crescendo, su tutte Chiara Davì e Alessandra Fiorillo, che stanno lavorando molto bene”.

1) Marcella Cinà, Angela Pisciotta, Claudia Bari, Ivana La Placa (Lady Over 40)

2) Marcella Cinà, Angela Pisciotta, Claudia Bari, Ivana La Placa (Lady Over 45-Tabellone nazionale)

3) Stefania Pernice, Antonella Carruba Toscano, Analia Natalia, Marcella Cinà, Margherita Colombo (D3 Femminile)

4) Francesco Palpacelli, Gabriele Dolce, Alessandro D'Anna, Antonio Campo, Cristian Carli, Massimo Ienzi, Marco Cecchinato, Andrea Spitaleri, Potito Starace (Serie A2)

5) Cocco Giuditta, Chiappone Federico, Castagna Flavio, Di Pietro Tiziano (Under 10 Misto)

6) Cimò Gaia, Mosca Carla, Taranto Roberta, Speciale Carola (Under 14 femm. squadra B)

7) Davì Chiara, Dolce Emanuela, Castagnetta Vittoria, Di Vittorio Bianca(Under 14 Femm. Squadra A)

8) Inchiappa Francesco Paolo, Lapunzina Manfredi, Spinnato Alberto(Under 12 Maschile Squadra A)

9) Uccelli Giulio, Morghese Alessandro, Castagna Giulio, Cammarata Paolo (Under 12 Maschile Squadra B)

10) Grillo Alessio, Scola Alessandro, Spinnato Manfredi (Under 16 Maschile)

11) Xibilia Alessandra, Liga Eleonora, Cafieri Isabella, Davì Chiara, Di Vittorio Bianca, Trupia Maria Antonietta, Dolce Emanuela, Dell'Aria Eleonora, Sparacino Teresa Rita, Xibilia Michela (Serie C Femminile)

12) D'Anna Alessandro, Dolce Gabriele, Spitaleri Andrea, Grillo Alessio, Scola Alessandro, Ferrito Marco, Speciale Ignazio (Serie D1 Maschile)

13) Napoli Alberto, Brocato Riccardo, Spitaleri Fulvio, Pecoraro Dario (Under 14 maschile squadra A)

14) Di Pietro Vincent, Di Pietro Walter, Pistoia Giorgio (Under 14 maschile squadra B)

15) Buzzi Lorenzo, Cafieri Vincenzo, Guercio Marco, Figuccia Andrea (Under 12 maschile squadra C)

16) Palma Carlo, Di Benedetto Flavio, Marrone Alessandro, Buccheri Luca (Under 14 maschile squadra D)

17) Cinà Marcella, Carruba Toscano Antonella, Colombo Margherita (Lady over 40 limitato 4.4)