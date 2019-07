Tennis, Palermo ladies open: la coppia Listen-Voracova vince il torneo di doppio

La coppia formata dalla svedese Cornelia Lister e dalla ceca Renata Voracova ha vinto il torneo di doppio dei 30^ Palermo ladies Open. La testa di serie n.1 del tabellone ha avuto la meglio sulla coppia composta dalla georgiana Ekaterine Gorgodze e dall’olandese Arantxa Rus per 7-6 6-2. Per Renata Voracova è il secondo successo a Palermo dopo il titolo del 2012 (in coppia con Barbora Zahlavova) e il tredicesimo complessivo in carriera nel circuito Wta, mentre è il primo assoluto per la svedese Lister.

Singolare

La finale del singolare femminile, in programma alle 19, sarà tra la svizzera Jil Teichmann (testa di serie n. 8 del torneo, che ha battuto per 6-3 6-1 la russa, Liudmila Samsonova) e la n.5 al mondo Kiki Bertens (che ha avuto la meglio in due set con il punteggio di 6-1 7-5 sulla spagnola Paula Badosa). “Ho giocato un po' meglio rispetto alle precedenti partite – ha detto la Bertens che andrà a caccia del decimo titolo nel circuito Wta - il livello secondo me è stato più alto. La mia avversaria è riuscita a giocare ottimi punti, ma alla fine ce l'ho fatta. Sono felice di essere in finale e non vedo l’ora di giocare”.

Disabilities tennis eventi

Si è concluso il programma delle iniziative che hanno scandito le giornate del torneo. Dopo i “Premi Ussi Estate” della tarda mattinata, ieri sul campo 6 del Country Time Club si è svolto il “Disabilities Tennis Event”, dedicato ai ragazzi in carrozzina e con disabilità intellettive, che hanno avuto la possibilità di palleggiare con alcuni maestri siciliani e con l’azzurra Dalila Spiteri. “Questa manifestazione corona un progetto su cui puntiamo molto come comitato regionale – ha spiegato il presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli – crediamo molto nel progetto, è bello vedere questi atleti cimentarsi con maestri e giocatrici”.

Risultati delle semifinali del singolare

[LL] L. Samsonova (RUS) vs [8] J. Teichmann (SUI) 3-6 1-6

[1] K. Bertens (NED) vs P. Badosa (ESP) 6-1 7-5

Finale doppio

[1] C. Lister (SWE)/R. Voracova (CZE) vs E. Gorgodze (GEO)/A. Rus (NED) 7-6 6-2