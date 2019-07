Tennis, Palermo ladies open: Jil Teichmann batte in due set la favorita e vince il torneo

Contro tutti i pronostici, Jil Teichmann si aggiudica i 30^ Palermo ladies open, il torneo del circuito Wta tornato al Country dopo 6 anni di assenza. La ventitreenne tennista elvetica, numero 82 della classifica mondiale, ha battuto in 2 set con il punteggio 7-6(3) 6-2 la favorita, Kiki Bertens, numero 5 al mondo e prima testa di serie del tabellone. “Kiki è una top player ed era chiaro che fosse difficile batterla – ha detto una raggiante Teichmann a fine match – ho sempre creduto nella vittoria, perché se nello sport non credi nella vittoria, non devi nemmeno entrare in campo. Sono riuscita a leggere bene la partita e a sfruttare i momenti cruciali del match”.

Grazie alla vittoria di Palermo, la seconda nel circuito Wta dopo il successo a Praga nello scorso mese di maggio, Jil Teichmann domani raggiungerà la posizione numero 54 della classifica mondiale (best ranking per l’elvetica). “Voglio fare ancora meglio – ha detto la Teichmann – penso che si debba sempre pensare a migliorarsi. Il futuro? Andrò a giocare a Cincinnati, Bronx ed agli Us Open. Gioco bene nel cemento e non vedo l’ora che inizi la stagione sul duro. Il pubblico? I palermitani mi hanno fatto sentire tutto il loro calore, voglio ringraziarli di vero cuore”.

La finale con la Bertens, caratterizzata da forti folate di vento, è tutta in un tiratissimo primo set durato 1h 14’, risolto al tie-break: sul 3 pari, la svizzera ha infilato 4 punti di fila chiudendo sul 7-3. La Bertens si è innervosita concedendo troppi gratuiti e la Teichmann ha sfruttato gli errori dell’olandese aggiudicandosi il set (6-2) e la partita. “Mi dispiace avere perso la finale, ma è andata così – ha detto la Bertens – Jil è stata questa sera più brava di me. Non ero nervosa per il vento, c’era anche per lei. Non sono riuscita a esprimere il mio solito tennis e questo mi ha creato un po’ di tensione”.

A fine match il presidente del Country Giorgio Cammarata e il direttore del torneo Oliviero Palma hanno ringraziato gli sponsor “che hanno reso possibile il ritorno del torneo a Palermo” e il pubblico: "L’incasso al botteghino è stato di circa 120 mila euro. A metà settembre - hanno concluso - presenteremo a sponsor e partner il bilancio consuntivo e i programmi per il prossimo anno”. Presente anche il sindaco Leoluca Orlando che ha espresso la “gratitudine della città verso il Country Club che dopo sei anni è riuscito a riportare il torneo a Palermo”. “Questo – ha concluso il primo cittadino - è l'esempio dell'eccellenza che torna a Palermo".

