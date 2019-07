Tennis, Palermo ladies open: Teichmann e Badosa le prime semifinaliste

Prime semifinaliste ai 30^ Palermo Ladies Open. Jil Teichmann e Paula Badosa staccano il pass per gli incontri in programma domani sui campi del Country Time Club. Nel primo dei due match pomeridiani sul campo centrale a vincere è l’elvetica, numero 8 del tabellone, Jil Teichmann che dopo aver vinto il primo set per 6-0 contro la tedesca Anna-Lena Friedsam ha approfittato del ritiro dell’avversaria per un problema fisico. “Sono felice di aver raggiunto le semifinali – ha dichiarato la svizzera – ma ad essere sincera adesso voglio di più. Sono molto concentrata sulla prossima partita, spero di fare bene. Oggi ho disputato un buon match, anche sul suo servizio sono stata impeccabile. Sono molto soddisfatta”. In semifinale la Teichmann attende la vincente dell’incontro tra la francese Fiona Ferro e la lucky loser russa Liudmila Samsonova, primo quarto in programma stasera sul centrale.

Nell’altro incontro disputato questo pomeriggio, vince la spagnola Paula Badosa in due set (6-2 6-1) contro l’olandese Arantxa Rus, in 1h13’ di gioco. Una prestazione solida da parte della Badosa che, per la prima volta, accede a una semifinale di un torneo WTA e migliora il suo best ranking, salendo momentaneamente al numero 101 della classifica mondiale.

Tanta attesa per i restanti due quarti di finale, in programma nel turno serale a partire dalle 20.30. Riflettori puntati sulla sfida tra la testa di serie numero 1 del tabellone, numero 5 al mondo, l’olandese Kiki Bertens e l’italiana Jasmine Paolini, unica azzurra rimasta in corsa nel torneo.A precedere la partita della tennista di Lucca, come detto, il match tra la Ferro e la Samsonova.

