Tennis, Palermo ladies open: Samsonova e Teichmann ai quarti di finale 

Liudmila Samsonova e Jil Teichmann sono le prime giocatrici a raggiungere i quarti di finale dei 30^ Palermo Ladies Open, in programma domani sui campi del Country Time Club. La sorpresa di giornata è la ventenne Liudmila Samsonova che approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale di un torneo Wta. La russa, entrata in tabellone quale lucky loser, è riuscita a battere la svizzera testa di serie n. 4 Tamara Zidansek in due set (6-2 7-5). Con questo risultato la Samsonova migliora il suo best ranking, salendo per il momento al 135° posto della classifica mondiale. Ai quarti di finale affronterà la francese Fiona Ferro vincente del match con l’italiana Giulia Gatto-Monticone. Si ferma agli ottavi di finale della tennista azzurra eliminata dalla Ferro, n. 75 al mondo e reduce dalla vittoria del Wta di Losanna. La giocatrice transalpina ha impiegato 1h16’ per imporsi in due set con il punteggio di 6-3 6-1.

Ai quarti approda anche la svizzera Jil Teichmann, testa di serie n.8 del tabellone, che batte la brasiliana Gabriela Ce, n.292 del ranking mondiale, in due set 6-1 7-6 in 1h43’ di gioco. Un incontro non semplice per la Teichmann che, dopo aver vinto il primo set in scioltezza, ha dovuto sudare nel secondo parziale dove Gabriela Ce ha servito sul 5-4 per portare la sfida al terzo set. Al tie break, però, ad avere la meglio è stata la svizzera che affronterà nel prossimo turno la tedesca Anna-Lena Friedsam che ha battuto Alizè Cornet, testa di serie n.2 del torneo. La francese, condizionata da evidenti problemi fisici che l’hanno costretta nel corso dell’incontro a chiamare il medical time out, è stata battuta dalla tedesca Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 7-5 6-4.

Ambasciatrice dei Palermo Ladies Open, e ultima vincitrice del torneo, Roberta Vinci è tornata in viale dell’Olimpo, come promesso, senza una racchetta in mano ma in pantaloncini ed infradito: “Ritornare qui a Palermo per me significa essere a casa – racconta - Ho rivisto le persone che tanto mi hanno voluto bene. Sono stata accolta nel migliore dei modi, stavolta sono tornata da spettatrice, senza racchetta, con meno stress e con meno ansia.

Dopo l’uscita di scena della Gatto Monticone rimane in tabellone, tra le azzurre, la sola Jasmine Paolini che stasera sera, sul campo centrale, affronterà la rumena Irina Camelia Begu. Oggi si chiuderà il programma degli ottavi di finale con gli incontri della parte alta del tabellone. Riflettori puntati sul ritorno in campo della testa di serie n. 1 Kiki Bertens che affronterà la serba, n. 103 al mondo, Aleksandra Krunic. Ad aprire il programma sul campo centrale, alle 16, sarà il match tra la testa di serie n. 3, la slovacca, Viktoria Kuzmova, e l’olandese Arantxa Rus. Quest’ultima giocherà anche in doppio, non prima delle 20, al fianco della georgiana Ekaterina Gorgordze contro la coppia siciliana formata da Federica Bilardo e Dalila Spiteri.

Appuntamenti di oggi: alle 18.30, nello spazio cultura del Village, Simonetta Agnello Hornby parlerà della sua Sicilia a partire dalla nuova edizione de “La Mennulara” (Feltrinelli). In serata, invece, l’ultima cena stellata con la palermitana Patrizia Di Benedetto del Bye Bye Blues di Mondello.

Risultati di mercoledì 24 luglio

[LL] L. Samsonova (RUS) vs [4] T. Zidansek (SLO) 6-2 7-5

[8] J. Teichmann (SUI) vs [Q] G. Ce (BRA) 6-1 7-6(4)

A. Friedsam (GER) vs [2] A. Cornet (FRA) 7-5 6-4

F. Ferro (FRA) vs [WC] G. Gatto-Monticone (ITA) 6-3 6-2

Thombare (IND) / E. Wacanno (NED) vs E. Gorgodze (GEO) / A. Rus (NED)6-7(2) 6-7(4)

[1] C. Lister (SWE) / R. Voracova (CZE) vs L. Arruabarrena (ESP) / P. Badosa (ESP)

[PR] A. Bai (AUS) / N. Geuer (GER) vs A. Grymalska (ITA) / R. Van Der Hoek (NED) 6-4 4-1 ret.



Programma di giovedì 25 luglio

CENTER COURT start 4:00 pm

[3] V. Kuzmova (SVK) vs A. Rus (NED)

[LL] F. Stollar (HUN) vs P. Badosa (ESP)

Not Before 8:30 pm

[1] K. Bertens (NED) vs A. Krunic (SRB)

I. Begu (ROU) vs J. Paolini (ITA)

COURT 6 start 6:00 pm

[3] D. Gavrilova (AUS) / S. Peng (CHN) vs [WC] E. Cocciaretto (ITA) / F. Rossi (ITA)

Not Before 8:00 pm

After suitable rest - E. Gorgodze (GEO) / A. Rus (NED) vs [WC] F. Bilardo (ITA) / D. Spiteri (ITA)



Gallery