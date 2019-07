Tennis, Palermo ladies open: Rus e Badosa ai quarti di finale

Altre due tenniste si aggiungono alle giocatrici già qualificate per i quarti di finale dei 30^ Palermo Ladies Open. Nella parte alta del tabellone, a raggiungere il turno successivo, sono l’olandese Arantxa Rus e la spagnola Paula Badosa che si affronteranno domani con in palio un posto nelle semifinali.

Arantxa Rus, olandese numero 130 del mondo, è riuscita a eliminare la testa di serie numero 3 del torneo, la slovacca Viktoria Kuzmova, con il punteggio di 6-4 6-4. Dopo aver vinto il primo parziale, il secondo si era messo invece in salita per la Rus, sotto per 3-1. Qui la svolta del match, con l’ingresso in campo del coach e la rimonta dell’olandese che per la prima volta in questa stagione raggiunge i quarti di finale di un torneo Wta. "È stato un match difficile – racconta Arantxa Rus – La partita non è iniziata bene, poi ho iniziato a giocare meglio e sono felice per quello che ho fatto".

L’avversaria di domani dell’olandese sarà la spagnola Paula Badosa, salita momentaneamente al suo best ranking (110 del mondo) dopo la vittoria in due set (6-1 6-3) contro la lucky loser, ungherese, Fanny Stollar in poco più di un’ora di gioco. Un ritorno a Palermo dal sapore dolce per la Badosa che nel 2013 giocò sui campi del Country, appena quindicenne, il suo primo torneo WTA: "Da quel momento sono cambiate molte cose – dice Badosa – Tornare qui è emozionante".

Nel torneo di doppio, invece, escono di scena, ma a testa alta, le giovani italiane Elisabetta Cocciaretto e Federica Rossi, eliminate ai quarti di finale dalla coppia formata dall’australiana Daria Gavrilova e la cinese Shuai Peng in tre set (6-7(6) 6-1 10-3). Nel tabellone di doppio restano in corsa le due siciliane Dalila Spiteri e Federica Bilardo, attualmente in campo contro la georgiana Ekaterina Gorgodze e l’olandese Arantxa Rus.

In serata in programma gli ultimi due incontri del secondo turno. Alle 20.30 in campo la testa di serie n.1 del torneo Kiki Bertens contro la serba, 103 al mondo, Aleksandra Krunic. A seguire l’incontro tra Jasmine Paolini, unica italiana rimasta in corsa nel torneo, e la rumena, 100 al mondo, Irina Camelia Begu.