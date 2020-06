Tennis, Palermo ladies open: abbonamenti in vendita da mercoledì

Da mercoledì 1 luglio saranno messi in vendita 50 abbonamenti per assistere alle partite del 31^ Palermo Ladies Open, torneo del circuito Wta in programma dall’1 al 9 agosto sui campi in terra rossa del Country Time Club di via dell’Olimpo. Le tessere per assistere a tutti i match, sia delle qualificazioni che del tabellone principale, avranno un costo di 250 euro per le file 1-3 e 5, mentre il prezzo sarà di 210 euro per le file 7-9-11 e 13.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati online attraverso il circuito Vivaticket oppure presso la segreteria del Circolo Country.

La presenza del pubblico nel primo torneo al mondo dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus è stata autorizzata dal dipartimento della Protezione civile regionale con circolare emanata lo scorso 19 giugno. Gli spettatori saranno in numero limitato e ospitati sulle tribune del Country nel rispetto delle norme di distanziamento. Il pubblico all’ingresso dovrà sottoporsi al termoscanner, essere in possesso del biglietto o abbonamento nominativo e dovrà prendere posto nella poltroncina assegnata (per consentire il tracciamento, ndr).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dall’1 al 9 agosto ogni giorno saranno messi in vendita anche 50 biglietti quotidiani di diverse tipologie di posto e di prezzo. Coloro i quali avevano acquistato nei mesi scorsi abbonamenti o singoli tagliandi per le date precedenti (18-26 luglio) del Torneo, dovranno, invece, recarsi dal 7 al 15 luglio al Country per ritirare il nuovo titolo d’ingresso che riporterà nuovo posto e nuove date (1-9 agosto).