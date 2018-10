Un palermitano nel gotha del tennis: Cecchinato entra nella top 20 mondiale

Un palermitano entra nel gotha del tennis mondiale: Marco Cecchinato entra nella top 20 della classifica Atp stilata dopo il Masters 1000 di Shanghai e precisamente si piazza al 19esimo posto.

Guadagna una posizione e si porta al numero 2 nel ranking Atp Novak Djokovic fresco vincitore del torneo, che ha eliminato agli ottavi proprio il tennista palermitano. "Vendicandosi" della sconfitta al Roland Garros dello scorso giugno. La vetta resta appannaggio dello spagnolo Rafa Nadal, terzo lo svizzero Roger Federer, quarta piazza per Juan Martin Del Potro, quinto il tedesco Alexander Zverev. Per quanto riguarda gli azzurri, Fabio Fognini si conferma il primo degli italiani anche se perde una posizione ed è 14esimo, 19esimo Marco Cecchinato. In lieve progresso anche Andreas Seppi, numero 46, e Matteo Berrettini, che si porta al numero 52.