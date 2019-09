Tennis, Lorens e Rocchetti trionfano al torneo junior Itf Città di Palermo.

Sotto un sole cocente e davanti ad una buona cornice di pubblico, Lorens e Rocchetti vincono le finali del 5° torneo junior Itf grado 3 Città di Palermo.

Le prime a scendere in campo sono state la seconda testa di serie Elena Kerner, nativa di Vienna, e la giocatrice di Jesi Sofia Rocchetti, che ha iscritto il proprio nome nell’albo d’oro del torneo junior al Ct Palermo. Punteggio finale in un’ora e venti minuti di gioco . L’azzurra nel primo set era sotto 5-1. Nota curiosa è che le due finaliste hanno disputato insieme la prova di doppio, perdendo in semifinale. La marchigiana ha meritato la vittoria del torneo, in quanto ha sempre disputato match di alto livello al cospetto di avversarie quotate. Prima della settimana a Palermo, aveva conquistato come migliori risultati, due semifinali, una in Germania e l’altra in Polonia.

Subito dopo è stata la volta della finale maschile tra le prime due teste di serie l’ungherese Peter Sallay e il polacco Mikolaj Lorens. A vincere in maniera chiara ed inequivocabile è stato quest’ultimo con lo score di 6-2, 6-0. Netta la superiorità del tennista di Cracovia.

Presenti alla cerimonia di premiazione il presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli, il presidente del Ct Palermo Manlio Morgana, il vicepresidente Giorgio Lo Cascio e il deputato allo sport Marco Valentino. Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri. Supervisor Itf Aniello Santonicola. Per il sodalizio di viale del Fante è stato il secondo torneo internazionale, dopo quello under 14 maschile e femminile a giugno del circuito tennis europe di categoria 1.