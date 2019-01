Il grande tennis torna a Palermo: sottoscritti 300 abbonamenti

Si chiama “Shop Fidelity” ed è l’ultima iniziativa che il Country Club di Palermo lancia in vista del ritorno degli Internazionali WTA di Tennis femminili in programma dal 20 al 28 luglio sui campi in terra rosa di via dell’Olimpo. E’ rivolta ai commercianti ed ai possessori degli abbonamenti che potranno usufruire di sconti ed agevolazioni in tutti quegli esercizi della città di Palermo che aderiranno alla “proposta” del Circolo.

“L’obiettivo – spiega il direttore dei ’30 Ladies Open”, Oliviero Palma – è di coinvolgere l’intero tessuto produttivo della città facendo sentire tutti parte integrante di una manifestazione che rappresenta il top in Italia dopo gli Internazionali di Roma. Ci stiamo rivolgendo ai commercianti delle vie dello shopping palermitano che contribuiranno all’iniziativa con l’acquisto di due abbonamenti con posto assegnato e numerato nelle prime tre file della tribuna. Gli esercenti che aderiranno saranno inseriti in un circuito che prevede – oltre ad una serie di servizi per gli stessi commercianti - sconti ed agevolazioni per i 3.000 soci del Country e per tutti i possessori di abbonamenti o biglietti di ingresso agli Internazionali di luglio”.

Intanto procede a buon ritmo la campagna abbonamenti. A sei mesi dall’inizio del Torneo sono più di 300 le tessere, già, nelle tasche degli appassionati.