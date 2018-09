Tennis, torneo itf under 18: Pietro Marino vola in finale 

Ennesima rimonta per il catanese Pietro Marino che al Ct Palermo conquista la seconda finale del torneo itf under 18 , dopo quella del 2017.

Marino si è imposto 63-36-75 sull’austriaco Benedict Emesz che nel terzo e decisivo set conduceva 5-2. Il coriaceo tennista etneo spinto dal pubblico del centrale composto anche da alcuni amici suoi giunti da Catania ha sfoderato l’ennesima prova tutto cuore portando a casa il match con una bellissima demi volèe.

Domani alle 17 sulla sua strada ci sarà il mancino spagnolo di Murcia Jaime Galdes (terza testa di serie) che ha battuto in tre set lo svizzero Dominic Stricker. Per quanto riguarda il singolare femminile, l’ultimo atto del quarto torneo internazionale Itf città di Palermo, vedrà sfidarsi le due australiane Annerly Poulos (nella foto in basso), numero 1 del tabellone, e Olivia Gadecki. La Poulos si è imposta o6 62 61 sulla romana Alice Amendola che dopo una partenza sprint, ha ceduto sotto i colpi della propria avversaria più forte fisicamente. La finale femminile è in programma domani alle 15.30.





