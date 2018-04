Non solo Cecchinato, Palermo scopre Federica Bilardo: "Sogno di diventare numero 1 al mondo"

"Mi chiamo Federica Bilardo e sono nata e vivo a Palermo e mi alleno presso il Circolo Tennis, ho iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni, grazie ad un collega di mio padre che che aveva fatto iniziare sua figlia a giocare nel mio attuale circolo, con un maestro rumeno bravissimo". Comincia così la lunga intervista da parte della redazione di LiveTennis alla 18enne siciliana. Che ha confessato i suoi sogni. "Entrare nella top ten, diventare numero uno e vincere il Roland Garros". Mica male. Federica Bilardo, che da junior è stata tra le prime 50 del ranking, adesso sta assaggiando il tennis dei grandi.

Nata a Palermo il 6 luglio 1999 al momento è numero 600 del mondo. Ma il futuro è suo. E Palermo, che ieri ha brindato per il primo titolo Atp di Marco Cecchinato (adesso è 59° nella classifica mondiale), ha trovato un'altra speranza della racchetta. Federica è il volto nuovo che avanza. "Non mi sono data degli obiettivi in termini di classifica - ha confessato a LiveTennis - adesso giocherò i tornei 25mila e 15 mila, poi quest'anno ho anche la maturità a scuola, quindi starò ferma un po' di settimane". La tennista mancina ama la terra. E non solo. "Per me la Sicilia è il posto più bello del mondo. Alle mie amiche dico sempre che amo Palermo, che non esiste città più bella e altre città dove vorrei vivere".