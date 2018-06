Oui monsieur Cecchinato, il sogno continua: il palermitano agli ottavi del Roland Garros

Continua il sogno parigino di Marco Cecchinato. Il tennista palermitano, numero 72 del mondo, si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros battendo in quattro set Pablo Carreno Busta, numero 11 del mondo, per 2-6 7-6 6-3 6-1. La morsa del 25enne non ha dato scampo al solido spagnolo che pure aveva iniziato il match con un break e con una condotta di gara molto accorta.

Cecchinato ha perso 3 dei primi 4 turni di battuta e si è trovato indietro un set e un break, quando Carreno Busta è andato a servire avanti 6-2 4-3. Qui però il siciliano è riuscito, per la prima volta, a manovrare gli scambi, quasi sempre in totale fiducia, aggirando la palla sul rovescio per colpire dritti anomali che hanno devastato Carreno Busta.