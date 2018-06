Cecchinato si ferma ancora in semifinale, sconfitta in due set contro Lacko

Un'altra semifinale maledetta per Marco Cecchinato. Dopo l'exploit al Roland Garros, dove si è arreso a Thiem quando era a un passo dalla finale, anche a Eastbourne il 25enne palermitano perde in semifinale. Per lui sconfitta in due set (6-3, 6-4) contro lo slovacco Lacko.

Naturalmente si tratta di due sconfitte diverse, visto che questa è maturata sull'erba: una superficie poco consona alle caratteristiche dell'azzurro, che però ha ben figurato nel torneo giocato in preparazione di Wimbledon dove sarà testa di serie. E' stata una vittoria netta quella dello slovacco numero 94 del mondo (60 punti vinti contro 41), con Cecchinato che non ha avuto nemmeno una palla break.