Tennis, Cecchinato fuori a primo turno a Rio ma diventa il numero uno italiano

Rio de Janeiro stregata per i tennisti azzurri: in tre sono infatti usciti all'esordio in Brasile. Fuori il palermitano Marco Cecchinato, ma anche Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Cecchinato, reduce dal trionfo a Buenos Aires domenica scorsa che gli consentito di ritoccare il proprio best ranking salendo al numero 17 Atp, terza testa di serie, è stato battuto all'esordio per 7-5, 7-6 (7-1), in un'ora e 51 minuti, dallo sloveno Aljaz Bedene, numero 83 Atp.

Fognini, numero 16 del ranking mondiale e secondo favorito del tabellone, è stato eliminato per 6-2, 6-3, in un'ora e mezza di partita, dal Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 104 Atp, in gara con una wild card. La sconfitta gli costerà la leadership italiana che passa nelle mani del palermitano.

Ko anche Lorenzo Sonego: il 23enne di Torino, numero 103 del ranking mondiale, entrato in extremis nel main draw, ha ceduto per 7-6 (9-7), 6-3, dopo quasi due ore e mezza allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 93 Atp.