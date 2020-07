Campionato italiano di tennis a squadre, il Tc2 resta in serie A

Arriva un buon pareggio per il Tc2 contro il Ct Bari. Con questo punto la squadra palermitana si guadagna la permanenza in Serie A2.

Sugli scudi il nuovo acquisto Pol Toledo Bague che conquista l’ottimo punto contro Valentin Florez Angelini in un gara combattuta e vinta al super tie-brek. Il secondo punto arriva grazie a Cristian Carli, mentre il terzo punto arriva nei doppi con la coppia Campo-Toledo che vince facilmente contro Trione-Cassano.

I risultati

Cristian Carli b. Micunco Marco 2 a 0 rit.

Pol Toledo Bague b. Valentin Florez Angelin 7/6 5/7 10/6.

Riccardo Trione b. Antonio Campo 6/4 6/0.

Alberto Cristofaro b. Alessandro D’Anna 6/4 6/3.

Antonio Campo e Pol Toledo Bague b. Riccardo Trione e Danilo Cassano 6/3 6/4.

Alberto Cristofaro e Valentin Florez Angelini b. Alessandro D’Anna e Gabriele Dolce 6/0 6/0.