Italiani under 14: avanzano le tenniste palermitane Ferrara, Pedone e Cambria

Al Ct Palermo sono di scena i campionati italiani under 14 femminili. Prosegue la marcia delle palermitane Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e della messinese Fabrizia Cambria. Tutte e tre le tenniste si qualificano per il terzo turno. Giorgia Pedone del Ct Palermo, testa di serie numero 1 del tabellone, non ha lasciato neppure un gioco alla sua avversaria, la calabrese Sania Greco.

Virginia Ferrara, anch’essa tesserata per il club di viale del Fante e accreditata della terza testa di serie, si è sbarazzata di Carlotta Vivaldelli col punteggio di 61 63. Infine Fabrizia Cambria del Vela Messina ha sconfitto 61 61 Irene Garbo. Le portacolori della nostra regione, torneranno in campo giovedì 6 settembre a partire dalle 9.30per i match degli ottavi di finale. Avanza a turno successivo anche la seconda testa di serie, la ferrarese Giulia Martinelli, vittoriosa 63 60 su Ginevra Gottardi.

Ricordiamo che la finale è in programma domenica 9 settembre, mentre il giorno prima ci sarà l’ultimo atto del tabellone del doppio. Dalla settimana prossima, sarà invece la volta della quarta edizione del Torneo Internazionale maschile e femminile Itf juniores Città di Palermo.

Tabelloni e orari di gioco sul sito www.circolotennis.palermo.it e sulla pagina Facebook circolo del tennis palermo.