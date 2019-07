Telimar, confermato coach Quartuccio: arriva il 2004 Cesarò

Dopo la conferma di coach Ivano Quartuccio, che nella prossima stagione continuerà a guidare il Club dell’Addaura nella massima serie, il TeLiMar perfeziona il trasferimento definitivo di Giacomo Cesarò dall’Aquarius Trapani.

Il classe 2004, in prestito dalla società granata già nella stagione appena trascorsa, è l’unico siciliano in questo momento impegnato a Santa Maria Capua Vetere per il raduno collegiale della Nazionale U15 di Massimo Tafuro, in vista della preparazione per gli Europei di categoria che si svolgeranno a Burgas, in Bulgaria.

Cesarò, che già quest’anno ha frequentato il primo anno dell’Istituto Superiore in Scienze Applicate con Progetto Sportivo ‘Majorana’ di Palermo, ottenendo la promozione, proseguirà così definitivamente il suo percorso scolastico, oltre che pallanotistico, nel capoluogo siciliano.