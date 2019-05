Taekwondo, 11 medaglie per le Pantere palermitane al Kids cup di Barcellona Pozzo di Gotto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alla seconda edizione del torneo interregionale a eliminazione diretta denominato Kids Cup, trofeo per esordienti e cadetti B maschili e femminili, svoltosi domenica 12 maggio 2019 a Barcellona Pozzo di Gozzo (Me), il team delle Pantere palermitane è stato presente con 21 atleti. La squadra rappresentata sui campi di gara dal maestro Marco Carrara e dagli assistenti coach Elvira Lupo ed Eugenio Pintauri torna a casa dopo una lunga giornata agonistica con ben 11 medaglie.

Classificatasi ottava su 40 società sportive partecipanti provenienti da Sicilia e Calabria, in un evento che ha visto partecipare 367 atleti, le Pantere Taekwondo Team Carrara continuano a stupire, marcando una identità di squadra senza eguali, dove Maestri e Genitori collaborano forti e coesi per il bene della crescita psicofisica dei loro figli/atleti.

Ecco i risultati:

ORO: Montemaggiore Giovan Battista | M - [ITA] Esordienti B - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -26 kg Gabriele Federico | M - [ITA] Esordienti A - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -49 kg

ARGENTO: Brancale Giulia Maria | F - [ITA] Esordienti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -33 kg Caparrotta Giuseppe Matteo | M - [ITA] Esordienti B - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -37 kg Noto Alessandro | M - [ITA] Esordienti A - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -21 kg Trovato Raoul | M - [ITA] Esordienti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -37 kg Pintauri Rebecca | F - [ITA] Cadetti B - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -53 kg Di Grazia Matteo | M - [ITA] Esordienti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -30 kg

BRONZO: Maiorana Ettore | M - [ITA] Cadetti B - Rossa (2° Kup)->Nera 9° Dan -37 kg Guariglia Andrea | M - [ITA] Cadetti B - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -33 kg Collesano Leonardo | M - [ITA] Esordienti B - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -20 kg

Un grande applauso anche a tutte le altre pantere gareggianti non piazzatisi sul podio, molti dei quali alla loro prima esperienza di crescita, che hanno combattuto con grande determinazione, penalizzati spesso da errori umani di natura arbitrale.

