Taekwondo, 13 medaglie per le Pantere palermitane a Barcellona Pozzo di Gotto

Un giorno memorabile per la A.s.d. Pantere Taekwondo Team Carrara che per il 1° Kids Cup - Trofeo Interregionale esordienti e cadetti B maschili e femminili - svoltosi domenica 22 Aprile 2018 a Barcellona P.g. (Me) è stata presente con ben 18 atleti. La squadra rappresentata sui campi di gara dal Maestro Marco Carrara e dall'assistente coach Elvira Lupo torna a casa dopo una lunga giornata agonistica con ben 13 medaglie.

Ecco i risultati: ARGENTO Salvini Sonia, Pintauri Rebecca, Brancale Mauro Giuseppe, Brancale Maria Giulia, Zambito Gaetano, Zambito Luigi, Gabriele Federico BRONZO Reas Gianmarco, Montemaggiore Giovan Battista, Nicolosi Sara La squadra del Maestro Carrara, forte e coesa, è stata sostenuta da un grande tifo dei genitori dei piccoli atleti. Un grande applauso anche a tutti le pantere gareggianti non piazzatisi sul podio, molti dei quali alla loro prima esperienza di crescita, che hanno combattuto con grande determinazione.