Taekwondo, sezione giovanile delle Fiamme Oro della polizia campione interregionale

Nella splendida cornice del Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto, 37 Società Sportive si sono contese il titolo di Campione Interregionale 2018 nella disciplina del Taekwondo. La Sezione Giovanile di Palermo del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha sbaragliato tutti. Con 11 atleti in gara ha conquistato ben 7 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo, permettendo al Gruppo della Polizia di Stato di piazzarsi al primo posto.

Oro per Martina Ladduca, Aurora Romano, Davide Miceli, Maria Buccheri, Matteo Nocera, Andrea Sorce, Francesco Romeo. Argento per Lucia Roscioli e Pietro Tripiciano. Bronzo per Andrea Buccheri e Simone De Martino. I giovani atleti della Sezione di Palermo, reduci dalla President Cup che si è svolta a Sindelfingen (Germania) la scorsa settimana, saranno presenti al Campionato Italiano Assoluto che si svolgerà al Geopalas di Olbia dal 2 al 4 marzo.