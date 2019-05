Taekwondo: Cus Palermo, Stefania Sansone conquista l'argento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il CUS Palermo, presente all'appuntamento annuale dei Campionati Universitari Italiani, quest'anno tenutosi ad L'Aquila il 18 maggio 2019 con l'Atleta Stefania Sansone del Team Marraro - Il Drago e la Tigre. Lo scorso anno era riuscita a vincere la medaglia d'oro, quest'anno ha disputato un'altra finale molto combattuta, conquistando l'argento. Al terzo round sullo 0 a 0 Stefania passa in vantaggio con un calcio alla corazza, ma a 10 secondi della fine, nonostante abbia combattuto dando tutta se stessa, i sensori elettronici non hanno registrato un calcio al viso e tre calci alla corazza per un totale di 9 punti. Perde la finale con uno scarto di due punti 4-2. Il Maestro si ritiene soddisfatto della sua Atleta.

