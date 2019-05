Taekwondo, campionato Sicilia "forme": secondo posto in classifica per le Pantere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 28 Aprile 2019 ha avuto luogo, presso il Palazzetto dello Sport di Bagheria (Pa), il Campionato Interregionale di Taekwondo 2019. Un appuntamento spettacolare, dinamico e TECNICO, che caratterizza l’ Arte Marziale, le FORME: una serie di tecniche di braccia, calci e passi codificati a livello mondiale che rappresentano dei combattimenti con avversari immaginari che attaccano da diverse direzioni. Sui 3 campi di gara sono stati in 332 a sfidarsi, in una gara capace di richiamare attenzione da tutta la Sicilia con 28 squadre che sognano di salire sul podio per alzare la meritata coppa. E le squadre di un certo spessore che continuano a dar filo da torcere alle avversarie più forti non mancano. Infatti con un meritato secondo posto nel medagliere globale, tra queste spicca quella dell’ Istruttore Marco Carrrara, presidente della A.s.d. Pantere Taekwondo Team Carrara. Le Pantere Palermitane presenti con una squadra davvero competitiva distintasi per disciplina, grinta, correttezza, carattere, educazione, determinazione, preparazione tecnica e una identità unica e forte, hanno alzato la bellissima coppa conquistando il seguente medagliere: 8 Oro: Michele Ballo - Individuale Poomsae - M - ESORDIENTI B - Bianca (10° Kup) -> Bianca (10° Kup) Ettore Maiorana - Individuale Poomsae - M - CADETTI B - Rossa (2° Kup) -> Rossa Sup. (1° Kup) Manuel Valenti - Individuale Poomsae - M - JUNIOR - Bianca (10° Kup) -> Bianca (10° Kup) Francesco Riolo - Individuale Poomsae - M - ESORDIENTI A - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Gabriele Li Volsi - Individuale Poomsae - M - CADETTI A - Rossa (2° Kup) -> Rossa Sup. (1° Kup) Antonella Li Volsi - Individuale Poomsae - F - JUNIOR - Verde (6° Kup) -> Verde Sup. (5° Kup) Federica Noto - Individuale Poomsae - F - CADETTI A - Bianca (10° Kup) -> Bianca (10° Kup) Marco Terranova - Individuale Poomsae - M - SENIOR 1 - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) 7 Argento: Mauro Giuseppe Brancale - Individuale Poomsae - M - ESORDIENTI B - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Rebecca Pintauri - Individuale Poomsae - F - CADETTI B - Blu (4° Kup) -> Blu Sup. (3° Kup) Federico Orilia - Individuale Poomsae - M - CADETTI A - Bianca (10° Kup) -> Bianca (10° Kup) Alessandra Torres - Individuale Poomsae - F - JUNIOR - Verde (6° Kup) -> Verde Sup. (5° Kup) Giulia Domina - Individuale Poomsae - F - JUNIOR - Blu (4° Kup) -> Blu Sup. (3° Kup) Aurora David - Individuale Poomsae - F - JUNIOR - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Federico Giunta - Individuale Poomsae - M - CADETTI A - Blu (4° Kup) -> Blu Sup. (3° Kup) 12 Bronzo Pietro Parello - Individuale Poomsae - M - ESORDIENTI A - Bianca Sup. (9° Kup) -> Bianca Sup. (9° Kup) Gabriel Riolo - Individuale Poomsae - M - ESORDIENTI A - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Federico Gabriele - Individuale Poomsae - M - ESORDIENTI A - Blu (4° Kup) -> Blu Sup. (3° Kup) Giulia Maria Brancale - Individuale Poomsae - F - ESORDIENTI A - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Gaetano Zambito - Individuale Poomsae - M - CADETTI B - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Carla Puccio - Individuale Poomsae - F - CADETTI B - Bianca (10° Kup) -> Bianca (10° Kup) Cristian Calogero David - Individuale Poomsae - M - CADETTI A - Bianca (10° Kup) -> Bianca (10° Kup) Riccardo Marra - Individuale Poomsae - M - CADETTI A - Verde (6° Kup) -> Verde Sup. (5° Kup) Serena Crisafi - Individuale Poomsae - F - CADETTI A - Bianca (10° Kup) -> Bianca (10° Kup) Deborah Russo - Individuale Poomsae - F - JUNIOR - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Giorgia Reas - Individuale Poomsae - F - JUNIOR - Nera 1° Dan -> Nera 9° Dan Filippo Claudio Carmicino - Individuale Poomsae - M - SENIOR 1 - Rossa (2° Kup) -> Rossa Sup. (1° Kup) Un grande applauso va anche, per la loro prestazione, a tutte le altre pantere (molti alla loro prima fondamentale esperienza di crescita) che, per regolamento, si sono piazzati al quinto posto. Nonostante ciò la loro ricompensa è stata l'esperienza, utile per il loro futuro agonistico.