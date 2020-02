Taekwondo campionato interregionale Sicilia cadetti a/junior/senior: otto pantere per otto podi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al Campionato Interregionale Sicilia appena svoltosi a Barcellona P. G. domenica 09/02/2019 per le categorie di combattimento Cadetti A, Junior e Senior, la squadra delle Pantere Taekwondo Team Carrara conquista otto medaglie: 1 oro 4 argento 3 bronzo. Nel dettaglio Oro: Privitera Aurora Vittoria Argento: Marra Riccardo, Valenti Manuel, Pintauri Rebecca, Reas Giorgia Bronzo: Domina Giulia, Torres Alessandra, Cacciatore Giuseppe Nel medagliere società della categoria Junior si piazzano al sesto posto con soli sei atleti, mentre per la categoria Cadetti A al sedicesimo posto con soli 2 atleti. Infine nel medagliere globale con in totale otto atleti si posiziona al sedicesimo con 8 atleti su 33 squadre partecipanti. "Se non fosse stato per un po' di sfortuna," - esordisce l'aiuto coach Eugenio Pintauri - "le classifiche generali sarebbero state molto diverse (arrivando forse anche a Coppa) perché molti dei nostri atleti hanno perso le finali per soli 1, 2 o 3 punti." Il Coach Marco Carrara aggiunge: "Una giornata fantastica di sport, i nostri atleti si sono preparati con spirito di sacrificio per affrontare questa competizione ed alcuni erano sfiancati da febbre ed influenze, ma hanno voluto partecipare lo stesso. Tutti bravi. Tecnici, genitori e sostenitori siamo fieri di loro."

