Subbuteo Serie D: i rosanero alla volta di Maida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel primo weekend di aprile (sabato 7 e domenica 8) l'Italia del calcio da tavolo si riunisce per dar luogo ai campionati di serie D della FISCT del presidente Maurizio Cuzzocrea. In concomitanza verranno infatti disputati i gironi Nord, Centro e Sud della serie minore del calcio in miniatura. Sempre in Aprile avremo poi i gironi di ritorno di serie A, B e C. Restando al "pianeta D" e nello specifico al girone Sud, che si svolgerà in Calabria, a Maida (CZ), prenderanno parte due selezioni siciliane, il Subbuteo Club Palermo e lo Zancle Messina, squadra satellite del più blasonato Messina Table Soccer. Per i rosanero è la seconda partecipazione dal 2016, anno di rifondazione del club, dopo i fasti del passato e le storiche partecipazioni nella serie maggiore. Nel 2017, al suo debutto, il club palermitano ha raggiunto il nono posto in D, quest'anni l'obiettivo della squadra, capitanata dal presidente Guido Capobianco è certamente quello di migliorarsi, creando le fondamenta per ottenere importanti soddisfazioni, dando così continuità al lusinghiero risultato ottenuto a gennaio in Coppa Sicilia (3° posto alle spalle di Barcellona e Bagheria entrambi club militanti in serie C è B). Quest'anno la compagine del SC Palermo è composta da 7 elementi, nel quartetto titolare abbiamo Riccardo La Rosa, Elio Greborio, Guido Capobianco ed Antonino Carabillo', con una panchina lunga composta dall'esperto Sbacchi, dalla giovane Merkouris e da Vito Donzelli. Il campionato a squadre (4 vs 4) quest'anno vede partecipare team dal gran blasone quali Napoli Pirates, Paola CT, Anacapri, Ippocampo Salernoe Stabie, che si contenderanno i primi posti per avere diritto alla promozione in serie C. Scenderanno quindi in campo al Palazzetto di Maida avverari di spessore come Esposito, Gargiulo, Gentile, Cribari, Nappa, De Luca, Ferrucci, Recano, e tanti altri ancora. Sarà quindi battaglia sul tavolo verde, con tanti ribaltamenti di fronte in "punta di dito". Non resta altro che fare il tifo per gli atleti rosanero e seguire i risultati del torneo sui media dibsettore specializzati quali il sito ufficiale della FISCT o su www.subbuteoforum.it e www.subbuteoitalia.it. MC