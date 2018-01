Subbuteo, un memorial per ricordare Gaetano Orlando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 4 febbraio 2018 dalle 9 alle 19, si terrà presso la palestra della Scuola Luigi Pirandello in via Filippo Buttitta a Bagheria, la tappa di Coppa Sicilia di Subbuteo, il torneo regionale prende il nome di Memorial Gaetano Orlando, in ricordo del giovane, scomparso per via di un tragico incidente, causato da un pirata della strada a Santa Flavia. Al torneo parteciperanno, il Catania, squadra detentrice del titolo, la squadra messinese del Barcellona Pozzo di Gotto ed il Palermo. Roads To Solanto Santa Flavia