Subbuteo, dopo sei anni ritorna a Palermo il calcio a punta di dito

In città c'è già quel brusio che solitamente accompagna gli eventi più attesi... e dopo sei lunghi anni il capoluogo si ri-prepara ad ospitare una tappa del Grand Prix Regionale 2017/2018, circuito agonistico Siciliano per il calcio da tavolo (ovvero il Subbuteo in versione agonistica). giorno 11 marzo 2018 si disputerà quindi il trofeo Artisicana, torneo agonistico ospitato presso il Pala Don Bosco (via San Domenico Savio nr 4). Le attività si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 20.00, tantissimi i match individuali in programma, sfide tra atleti occupanti le primissime posizioni nel ranking nazionale del calcio a punta di dito, previste le seguenti categorie: Open - Esordienti - Under e Ladies.

Già ricevute numerose conferme dai club amici quali Bagheria, Messina, Barcellona PG, Catania e Siracusa per assicurare al pubblico una grande domenica di Sport sul tavolo verde. Club organizzatore il Subbuteo Club Palermo. Per informazioni e dettagli è possibile incontrare il comitato organizzatore presso MG Softair (sede degli allenamenti) ogni martedì dalle 17:00 alle 20:00 ed ogni Sabato dalle 16:30 alle 20:00. Per ulteriori dettagli scrivete a subbuteo.palermo@virgilio.it o visitate la pagina facebook del club https://www.facebook.com/subbuteopalermo2016/ INGRESSO GRATUITO