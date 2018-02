Subbuteo: sul podio la "Palermo A", "Palermo B" secondo nei cadetti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella competizione a squadre svoltasi ieri a Bagheria, dove in palio vi era l’ambitissima Coppa conica un sorprendente Subbuteo Club Palermo riesce a piazzarsi sul podio basso superando di forza squadre blasonate e di categoria superiore come il Siracusa CDT (nella stagione 2017/18 partecipante alla serie C italiana).

Importante la prestazione della squadra composta da La Rosa, Capobianco, Greborio, Sbacchi e Zappi che si ferma in semifinale contro i neocampioni barcellonesi. Finale al cardiopalma che vede trionfare per 3 a 0 il Barcellona CT ai danni del SC Bagheria, ma in realtà fino a trenta secondi dal termine pareggio su tre campi e punteggio fisso su un equilibratissimo 1-1. Assenze di peso alla manifestazione (Messina e Catania su tutte). Il Palermo B (Merkouris, Donzelli, Vecchio, Caronia e Chiovari) ottiene nell’open due pareggi con le compagini B del Bagheria e del Siracusa, mentre soccombe ad un Barcellona schiacciasassi.

Partecipazione ai cadetti che regala la finale inedita Palermo B - Siracusa B, a due minuti dalla fine è il Palermo a condurre i giochi per 2-1 sugli aretusei, ma i rosanero non hanno fatto i conti con la coppia Frasca e Disma che riescono a ribaltare il match a squadre. Primo piazzamento Cadetti per Siracusa B, Secondo Palermo B, Terzo Bagheria C. Prossimo appuntamento seconda tappa del GP regionale a Messina il 25 febbraio, a seguire grande ritorno del calcio da tavolo a Palermo (assente da oltre 6 anni!), dove si svolgerà la terza tappa del GP regionale gg 11 marzo.

