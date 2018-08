Subbuteo, riparte il campionato di calcio da tavolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 10 settembre riparte il campionato. Non parliamo della Serie A italiana, ma bensì del campionato di subbuteo, calcio da tavolo, del capoluogo Siciliano. Da anni ormai si disputa a Palermo il campionato cittadino di Subbuteo, calcio in miniatura, dove atleti esperti o semplici simpatizzanti, possono emulare le gesta delle proprie squadre del cuore... dando sfogo alla fantasia e replicando i gesti atletici dei vari Ronaldo, Higuain, Dybala ecc. Tre le categorie, serie A, serie B e la nuova categoria Subuteo Beginners per i simpatizzanti che intendono avvicinarsi per la prima volta al gioco del calcio da tavolo. Chi vincerà quest'anno il Campionato palermitano? Appuntamento ogni martedì pomeriggio ed ogni sabato pomeriggio in via Arimondi 101, sono aperte le iscrizioni per associarsi al Subbuteo Club Palermo, non mancare!!! P.s. Gioco consigliato dai 10 ai 99 anni.