Striscione contro Zamparini, lui ironizza: "Faccio il tifo per loro e per Follieri..."

“Zamparini via. Follieri Garanzia”. È questo lo striscione esposto nella notte al Renzo Barbera da un gruppo di tifosi. L’ennesimo contro l’imprenditore friulano. Questa volta nel mirino dei supporters rosanero sarebbe finita l’estenuante telenovela targata Raffaello Follieri. “Faccio il tifo sia per loro che per Follieri”, dice Zamparini a PalermoToday.

Vedere per credere. E' questa la filosofia condivisa da Zamparini dopo essersi scottato con Baccaglini. Imprenditore friulano che necessita di “garanzie” prima di lasciare definitivamente ciò che è stato suo per più di un decennio. Follieri sarebbe interessato all’acquisizione del club rosanero, tanto da avere già inviato una lettera d’intenti allo studio Withers (incaricato da Zamparini per trovare nuovi possibili investitori). Stando a quanto detto a più riprese da Zamparini però al momento non si sarebbe visto nient’altro che un foglio di carta bianco. Proprio come accaduto con Baccaglini. “Le garanzie - ha detto il patron rosanero – non si presumono: o ci sono o non ci sono. In questo momento non c’è proprio nulla”.

Zamparini che dunque vorrebbe sì vendere, ma a mani sicure e soprattutto con i suoi tempi. Un’attesa che rischia di inclinare ancora di più la convivenza fra l’imprenditore friulano e i tifosi. Un rapporto logorato da tempo che ormai sembra difficile, se non impossibile, ricucire. Un’ulteriore conferma è arrivata questa notte, quando un gruppo di tifosi si è espressamente schierato con Follieri, scaricando di fatto l’attuale patron: “Zamparini via. Follieri Garanzia”.

Insomma, chiunque è ben accetto meno che il patron rosanero. Un messaggio arrivato a destinazione, a cui Zamparini ha voluto rispondere con tono, esprimendo tutta la sua amarezza.“Penso che ormai non si possa fare altro che sghignazzare. Faccio il tifo sia per questo gruppo di tifosi che per Follieri. Ma ricordo che basta poco per "commissionare" uno striscione”.