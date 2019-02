Tornano StraPalermo e Strapapà, per la prima volta alla passeggiata anche gli asili

Mancano poco meno di due mesi alla nuova edizione della StraPalermo - Corri StraPapà: si corre il 24 marzo. La macchina organizzativa è partita già da tempo. Tra le novità di quest'anno la partecipazione delle scuole materne alla passeggiata ludico motoria, di circa 3 km. Oltre alla partnership con l’assessorato alla Scuola, che ha rinnovato l’invito a partecipare a tutti gli istituti scolastici di Palermo, infatti, prende in via la collaborazione con la Fism Sicilia, Federazione italiana scuole materne.

L’evento di punta dell’Acsi Sicilia Occidentale, anche quest’anno avrà il patrocinio del Comune di Palermo, e contribuirà a incrementare la raccolta di fondi a favore della Fondazione Telethon grazie alla partnership di Bnl Gruppo Bnp Paribas. Un’unione che mette in mostra il connubio tra sport ed impegno sociale che da anni l’Acsi Sicilia Occidentale porta avanti per regalare alla città una giornata di grandi emozioni all’aria aperta. Lo scorso anno, infatti, erano più di 15 mila le persone che hanno sfilato per le vie del centro storico colorando la città con sorrisi e abbracci.

La Strapapà

La partenza della passeggiata ludico motoria è prevista alle 11 da via Cavour per proseguire per via Roma, girare per via Torino, via Maqueda e ritornare in via Cavour. Un momento di condivisione, in cui i più piccoli potranno godersi le bellezze della città con i loro amici, compagni di scuola, genitori e familiari. La Corri StraPapà infatti è una manifestazione inclusiva in cui tutti sono invitati a partecipare per trascorrere una giornata all’aria aperta e divertirsi. Alla fine, tutti gli iscritti riceveranno un pacco ristoro sorpresa, realizzato dall’azienda di distribuzione alimentare Sisa, che anche quest’anno rinnova la presenza all’evento.

La StraPalermo

La podistica riservata ai runners esperti, sulla distanza dei 9,5 km, avrà inizio alle 9 ed effettuerà lo stesso percorso della StraPapà ripetendolo tre volte. Sarà la prima prova del campionato Super prestige ACSI 2019. Tutti i partecipanti riceveranno al momento dell’iscrizione, oltre al pacco gara contente la Telethon t-shirt, la sacca con il pettorale e il braccialetto, anche una Carta Idea convenzionata in oltre 400 attività commerciali affiliate al circuito IdeaNet.

Anche quest’anno è stato indetto il concorso “Striscia lo striscione” che ha come finalità principale quella di contribuire ad avvicinare i ragazzi al territorio e allo sport in modo creativo e di promuovere l’innalzamento della coesione sociale ed i legami comunitari. Tra i partner della manifestazione, Tecnica Sport che rinnova la sua presenza a fianco della StraPalermo – Corri StraPapà, e Prozis, partner ufficiale di Nutrizione Sportiva che da quest'anno è a fianco dell’evento inaugurando una collaborazione pluriennale che contribuirà ad innalzare il valore competitivo e la partecipazione con particolare riferimento alla podistica.

I moduli di iscrizioni alla StraPalermo e Corri StraPapà