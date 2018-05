Storico successo della scuderia Real Cefalù reparto corse alla Targa Florio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 5 maggio 2018 è una data che gli appassionati automobilistici cefaludesi ricorderanno. In occasione della 102ma edizione della Targa Florio, la scuderia cefaludese del Real Cefalù Reparto Corse ha portato a casa il primo posto tra le scuderie partecipanti alla gara riservata alle vetture del regionale. Nessuna scuderia cefaludese sino ad ora era riuscita ad avere un pilota vincitore assoluto. Ed è arrivata a quasi un anno dalla nascita del Reparto Corse, e nella "gara" per eccellenza, la Targa Florio. Grazie a Roberto Lombardo e Santo Coniglio che con i loro rispettivi navigatori Spiteri e Mirenda coronano un sogno. Di sicuro il nostro Paolo Di Marco, ricordato dai ragazzi nelle loro vetture, starà festeggiando per noi lassù. Risultato ottenuto grazie alla vittoria assoluta di Roberto Lombardo in coppia con Alessio Spiteri a bordo della sempre performante Renault Clio Williams col tempo di 53’40.2, curata dalla Factory Nissena di Peppe Lombardo, il duo nisseno inoltre ha anche conquistato il primo posto di gruppo A e il primo di A7.

Altro equipaggio che ha consentito il successo della scuderie cefaludese è stato quello formato da Santo Coniglio e Rosario Mirenda, sesti assoluti primi di gruppo N e primi di classe N3 a bordo di una Renault Clio RS Light, curata da Calandra Motori. La scuderia ha avuto anche un alfiere nella classifica riservata al Campionato Italiano con l’equipaggio Giuseppe Picciuca – Rosario Di Bella su Peugeot 106 di classe A6, curata dai fratelli Campione. Il duo ha concluso la gara al 33mo posto assoluto, secondo di gruppo A e primo di A6. Tra le storiche i piloti griffati Real Cefalù Reparto Corse hanno ottenuto l’ottava posizione generale, terza di raggruppamento e terza di classe con Pietro Vazzana – Roberto Genovese su Porsche 911 SC, curata dal Team Balletti. L’altra coppia formata da Santo Ilardo – Giuseppe Lusco ha chiuso in 26ma generale, sesto di raggruppamento e primi di classe, a bordo della loro Peugeot 205 GTI 1.600 gruppo A. Nella gara di regolarità a rappresentare la scuderia cefaludese sono stati Salvatore Galioto – Pasquale Cimino su Lancia Fulvia Coupè S. la coppia ha portato a casa un sesto posto assoluto, secondo di gruppo e primo di classe.