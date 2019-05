Al via l'edizione 2019 di Start Cup Palermo: il 9 maggio incontro di presentazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 9 maggio alle ore 10.00 presso la Chiesa di S. Antonio Abate allo Steri verrà presentata la XVesima edizione di Start Cup Palermo, la competizione per idee di impresa promossa dall'Università degli Studi di Palermo con il supporto organizzativo del Consorzio ARCA. Dal 16 Aprile fino al 7 Giugno 2019 sarà possibile presentare la propria idea di impresa, inviando la propria idea di impresa via email, inviando la domanda, scaricata dal sito www.startcuppalermo.com e debitamente compilata, all'indirizzo mail startcup@unipa.it. Il programma del 9 maggio prevede l'introduzione ai lavori del Prof. Fabrizio Micari - Rettore dell'Università degli Studi di Palermo e la presentazione della Start Cup Palermo con le madoalità di partecipazione e gli sponsor di questa edizione a cura del Prof. Marcantonio Ruisi - Delegato al coordinamento delle attività relative alla promozione di spin-off e startup innovative e Coordinatore Start Cup Palermo. A chiudere i lavori dopo alcune testimonianze dei vincitori delle scorse edizioni, Umberto La Commare - Delegato al coordinamento di tutte le attività dell' Ateneo connesse alla valorizzazione ed al trasferimento della conoscenza e delegato alle attività di incubazione di impresa. Le idee presentate verranno selezionate da una commissione tecnico-scientifica che, basandosi sui criteri dell'originalità, innovatività e potenziale di mercato dell'idea, individuerà le idee ed i soggetti proponenti da accompagnare nella definizione del Business Plan. Il 26 Settembre verranno proclamati i vincitori della competizione, che riceveranno premi in denaro e servizi. I primi due classificati inoltre parteciperanno alla Start Cup Sicilia, business plan competition che coinvolge le università siciliane che vedrà, nel mese di ottobre, la selezione delle migliori idee di impresa a livello regionale. I gruppi selezionati parteciperanno al Premio Nazionale dell'Innovazione che avrà luogo il 28 e 29 Novembre a Catania. Lo scorso anno il gruppo che si è classificato 1° alla SCP e alla Start Cup Sicilia, la Amed s.r.l., ha vinto l'edizione 2019 del premio Innovazione 4.0, sezione Startup, con il progetto "Stent graft fenestrato e nuovo dispositivo di rilascio in stampa 3D". I terzi classificati alla SCP, iBioTex, sono stati selezionati da EIT Health per il percorso Jumpstarter 2019, che li vedrà impegnati in attività di formazione ed accelerazione presso le migliori università europee e che prevede inoltre un supporto finanziario allo sviluppo delle soluzioni innovative proposte.