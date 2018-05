Licenze Uefa, il Napoli sceglie ancora Palermo come sede europea

Rilasciate le licenze Uefa per la stagione 2018/2019 a 14 società di Serie A su 20. Il Napoli per la nona stagione consecutiva ha indicato lo stadio Renzo Barbera di Palermo come proprio impianto per le competizioni Uefa. Ciò vuol dire che per disputare le gare al San Paolo, dovrà essere richiesta una deroga come nelle passate stagioni.

La commissione di primo grado delle licenze Uefa ha esaminato le documentazioni e preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare i permessi a tutti i club di Serie A tranne a Benevento, Chievo, Crotone, Cagliari, Spal, Verona, che potranno presentare, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del diniego della licenza, ricorso motivato presso la commissione di secondo grado. Oltre al Napoli anche l'Atalanta ha scelto uno stadio lontano dalla propria città (Reggio Emilia).