Pallanuoto per disabili, due "Delfini blu" convocati per un campus internazionale

La favola dei Delfini Blu, la prima formazione siciliana di pallanuoto composta da giocatori disabili e normodotati, si arricchisce sempre di nuovi capitoli. Domenica a Siracusa la sfida con Waterpolo Ability Lombardia, poi la premiazione degli atleti al Coni regionale e la notizia che due giocatori parteciperanno questa estate a un campus internazionale promosso da alcuni big della pallanuoto italiana.

L’esperienza agonistica a Siracusa si è chiusa con un pareggio, 6-6, contro la formazione lombarda, vittoriosa lo scorso marzo a Piacenza del primo torneo nazionale di pallanuoto per formazioni con atleti disabili. Una sfida equilibratissima, chiusa senza un vincitore, o meglio conclusa con entrambe le formazioni vincitrici in veste di testimoni di un movimento in rapida crescita in tutta Italia e portatore di un messaggio sociale particolarmente forte. Un movimento che ha ricevuto grande accoglienza proprio a Siracusa da alcuni big della pallanuoto italiana, dal commissario tecnico del Settebello, Sandro Campagna, ai giocatori della Pro Recco, Matteo Aicardi e Stefano Tempesti, il capitano dell’Ortigia Massimo Giacoppo, plurititolati con il Settebello, tutti presenti alla piscina Paolo Caldarella per la Final Six per il titolo tricolore, vinto anche quest’anno dalla Pro Recco. E’ stato proprio Sandro Campagna a premiare le due formazioni al term ne della sfida. Insieme a loro anche il Presidente dell’Ortigia, Valerio Vancheri, che ha organizzato l’evento e ha voluto fortemente la presenza dei Delfini Blu nell’ambito della manifestazione.

Dopo questa esperienza, due giocatori dei Delfini Blu, il capitano Nicolò Bonsignore e Pietro Chimirri, entrambi soggetti autistici, parteciperanno dal 31 luglio al 7 agosto a Malta all’Elite Waterpolo Camp, campus internazionale di pallanuoto con scuola di inglese organizzato da tre campioni della pallanuoto italiana come Matteo Aicardi, Stefano Luongo e Valentino Gallo. “Un’emozione fortissima per questi ragazzi – sottolineano i tecnici Blasco Di Maio e Riccardo Guaresi – che stanno vivendo esperienze davvero impensabili fino a pochi mesi fa. Un ringraziamento davvero particolare ai giocatori della Pro Recco e della nazionale e al Ct, Sandro Campagna, per l’apprezzamento e la vicinanza avute nei confronti dell’iniziativa e dei ragazzi tutti”. Ieri intanto nei saloni del Coni regionale di via Notarbartolo il vicepresidente del Coni Sicilia Sandro Morgana, insieme al delegato provinciale del Comitato italiano paralimpico Stefano Saitta e a Fabio Gioia, presidente regionale dell’Asc (Associazioni sportive confederate), ha premiato atleti, tecnici e dirigenti dei Delfini Blu.

