Americana fonda una nuova squadra di calcio femminile a Palermo

Nasce una nuova squadra di calcio femminile a Palermo. Si chiama Asd B&M Ferraro New York City e la presidente della società è Belinda Ferraro. E’ stata lei, americana di nascita ma con la Sicilia nel cuore, ad aver realizzato il sogno di venti ragazze palermitane appassionate di calcio. La squadra, che si allena al momento presso il campo sportivo Padre Puglisi di Altofonte, gioca nel campionato Eccellenza – Sicilia 2019/2020 e l’allenatore è Giovanni Faraci.

“Eravamo sponsor di questa squadra – commentano Belinda Ferraro e Maurizio Pezzati rispettivamente presidente e vicepresidente della società sportiva - Poi la squadra non si è potuta più iscrivere al campionato e abbiamo visto piangere queste ragazze perché non potevano portare avanti il loro sogno. Abbiamo deciso allora di investire in questo progetto e promuovere il calcio femminile che va bene in Italia come negli Usa”.

Alla presentazione della squadra a Villa Niscemi, moderata dal giornalista sportivo Mario Giglio, erano presenti anche il consigliere regionale della Figc-Lnd Dino Corbo e il delegato Cip Palermo Stefano Saitta.“Passione , competenza, professionalità, il mix è quello giusto – dichiara Dino Corbo -. Siamo certi che questa squadra arriverà lontano”. Il delegato provinciale Stefano Saitta, in mancanza di strutture sportive in città, suggerisce un allenamento itinerante in tutti i campi di calcio siciliani che daranno la loro disponibilità. “Non avendo un campo di appartenenza, si potrebbe scegliere questa possibilità- ribadisce Saitta – sarebbe un modo anche per promuoviamo il calcio femminile in tutto il territorio”.