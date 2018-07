Rimini, Sonia Mancino e Samuele Pio Cortegiani vice campioni d'Italia di "danza latino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 7 luglio 2018 si è tenuto a Rimini il Campionato italiano per la categoria danza latino 14/15 B1, in cui si sono sfidate 40 coppie. Vice campione d'Italia è una coppia palermitana formata da Samuele Pio Cortegiani e Sonia Mancino, che hanno conquistato un secondo posto. La loro prestazione è stata dedicata principalmente ai loro maestri Ornella di Miceli e Salvatore Cambria della scuola di danza Asd Vivendo Ballando, che li hanno seguiti e preparati in questo percorso.