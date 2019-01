“Calcio, cultura e solidarietà: il 18 marzo a Palermo sarà indimenticabile”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto pronto in casa Conference403 per un’altra grande giornata di calcio a Palermo. Ad ospitare la manifestazione “Solemar Football Conference - I signori del Calcio” sarà il Solemar Club di Lungomare 2109 (Addaura). Tante le presenze legate al mondo del calcio, ma non si perderà di vista la solidarietà con una raccolta benefica in favore dell’Oratorio Salesiano Santa Chiara di Palermo. “Il 18 marzo al Solemar sarà indimenticabile”, assicura l’Avvocato Claudio Pasqualin, uno dei principali promotori delle iniziative di Conference403, associazione della quale è anche socio onorario. Ci sarà anche il grande ex capitano del Palermo, Stefano Sorrentino oggi al Chievo Verona che ritirerà il premio “Una vita per il calcio” ideato da FTA. E con lui il dg del Genoa Giorgio Perinetti, il ds del Perugia Roberto Goretti, l’Avvocato del Foro di Bergamo esperto di diritto sportivo Cesare Di Cintio, il consulente di mercato del Watford Nicola Salerno. Presente anche il massimo esponente degli agenti palermitani Beppe Accardi e il Palermo Calcio rappresentato dal Direttore Rino Foschi e da Sandro Porchia e Lorenzo Farris, rispettivamente responsabile e segretario del settore giovanile. “Calcio, cultura e solidarietà ancora insieme grazie a Conference403. Io ci sarò e - conclude l’Avvocato Pasqualin - mi auguro di vedere tanta gente”. Per partecipare basta visitare la pagina Facebook di Conference403 oppure collegarsi al seguente indirizzo e acquistare il ticket che consentirà l’ingresso e anche di fare del bene in favore del Santa Chiara. E perché no, di vincere una maglia del vostro calciatore preferito.