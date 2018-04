Operato Lo Faso, Sportiello lo aspetta: "Abbiamo bisogno dei tuoi cannoli"

“Riposati che abbiamo bisogno dei tuoi cannoli”. Con queste parole (e un cuoricino) Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, ha "accompagnato" l'immagine postata da Simone Lo Faso direttamente dal lettino dell'ospedale. Il talentino palermitano è reduce da un brutto infortunio martedì pomeriggio dopo l'allenamento. L’operazione alla quale si è sottoposto il trequartista di Cruillas è andata bene. Tutto come previsto, insomma. E Lo Faso, subito dopo, ha ricevuto la visita dei compagni viola Sportiello, Saponara e Cerofolini (il terzo portiere della Fiorentina). Su Instagram l'ex Palermo ha comunicato che l’intervento è andato per il meglio: “Operazione riuscita, siete in tanti a dimostrarmi il vostro affetto, ho cercato di ringraziarvi uno a uno”.

Lo Faso, classe 1998, ha riportato la frattura spiroide del terzo distale del perone. Per lui stop di (almeno) tre mesi. “Torna presto” è stato messaggio inviato dai profili social ufficiali della Fiorentina. Un invito che potrebbe sottintendere anche la volontà di riscattare il giocatore a fine stagione dal Palermo. In realtà il futuro di Lo Faso in viola è difficile da decifrare e sembra appeso a un filo. La certezza è che la sua stagione è quindi finita. Pioli finora gli aveva concesso solo due spezzoni di gara.